В Курске 68-летний мужчина избивал своих малолетних детей

Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми Фото: Архив "КП"

Как сообщают в региональном УМВД, когда мужчина 1954 года рождения был пьяным, он неоднократно бил и оскорблял своих детей трех и шести лет, а также годовалого младенца.

- Соседи говорят, что запуганные дети часто просили у них еду и прятались от отца, - сообщают полицейские.

25-летняя супруга курянина призналась стражам порядка, что когда муж находил подработку и уходил из дома на сутки и более, то отключал свет и газ. Ей с детьми приходилось мерзнуть и голодать. Кроме этого, мужчина забирал себе деньги, которые выделялись государством на содержание детей, и тратил их на алкоголь.

Женщина боялась супруга, поэтому долго не решалась никуда пожаловаться. Сейчас семью поместили в социальную гостиную Курска, где уже оказывают всестороннюю помощь.

В настоящее время уголовное дело расследуется. Известно, что мужчина ранее неоднократно был судим и более 40 лет своей жизни провел в тюрьме. Рассматривается вопрос о лишении его родительских прав.