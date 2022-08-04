В Курской области завершили капремонт в 59 многоэтажках

Всего в 2022 году в регионе капитально отремонтируют 191 многоквартирный дом Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На сегодняшний день в Курской области завершен капитальный ремонт в 59 многоквартирных домах, общей площадью более 333 тысяч м2. Об этом сообщают в региональной администрации. Специалисты выполнили больше ста видов работ на сумму порядка 480 миллионов рублей.

Однако капремонт в многоэтажках продолжается. Сейчас работы ведут в 72 домах. На улице Большевиков, 97 в Курске ремонтируют кровлю. Уже выполнены работы по утеплению. Завершить ремонт планируют до конца сентября 2022 года. В доме №6/46 по улице Карла Маркса в Льгове кровлю уже заменили. Кроме того, отремонтирован и покрашен фасад, продолжаются работы по устройству входных групп в подъезды. Срок окончания ремонта – сентябрь этого года.

Также с 15 августа начнется ремонт еще в 29 многоэтажках региона. Всего в 2022 году в области капитально отремонтируют 191 многоквартирный дом.