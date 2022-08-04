6 и 7 августа пройдет ярмарка "Курский мед-2022"

Торговля развернется на улице Энгельса Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 и 7 августа в Курске у гипермаркета «Линия» на улице Энгельса пройдут специализированные ярмарки «Курский мед – 2022». Куряне смогут купить свежий мед и продукты пчеловодства напрямую от производителей. Будут организованы дегустации.

Время работы ярмарок – с 9:00 до 17:00. Следующая ярмарка продлится три дня – 12, 13 и 14 августа.

Ранее КП сообщала, что в этом году хозяйствам региона предстоит убрать около миллиона гектаров зерновых культур, в том числе 760 тысяч гектаров зерновых колосовых и зернобобовых (без кукурузы и крупяных культур). С учетом сложных погодных условий курские земледельцы используют каждый погожий час для уборки урожая.

По данным регионального комитета АПК, в целом обмолочено около 245 тысяч гектаров, что составляет 32%. Намолочено около 1,5 млн тонн зерна при урожайности порядка 60 центнеров с гектара.