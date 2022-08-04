Курское «Экотекс-К» суд оштрафовал за выбросы свинца

Превышение нормативов зафиксировали в прошлом году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Арбитражный суд Курской области удовлетворил требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Экотекс-К» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде в результате превышения нормативов допустимых выбросов, в сумме 3,86 млн рублей. Об этом рассказали в администрации региона.

- Расчет размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, исчислен в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минприроды России №59 от 28.01.2021, по результатам проведенной в мае-июне 2021 года внеплановой проверки. Тогда было зафиксировано превышение нормативов допустимых выбросов свинца, - сообщили в обладминистрации.