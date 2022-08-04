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Происшествия4 августа 2022 8:22

Курское «Экотекс-К» суд оштрафовал за выбросы свинца

Компания заплатит 3,86 миллиона рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Превышение нормативов зафиксировали в прошлом году

Превышение нормативов зафиксировали в прошлом году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Арбитражный суд Курской области удовлетворил требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Экотекс-К» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде в результате превышения нормативов допустимых выбросов, в сумме 3,86 млн рублей. Об этом рассказали в администрации региона.

- Расчет размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, исчислен в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минприроды России №59 от 28.01.2021, по результатам проведенной в мае-июне 2021 года внеплановой проверки. Тогда было зафиксировано превышение нормативов допустимых выбросов свинца, - сообщили в обладминистрации.