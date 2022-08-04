В Курской области собрали почти полтора миллиона тонн зерна

Обмолочено около 245 тысяч гектаров Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году хозяйствам региона предстоит убрать около миллиона гектаров зерновых культур, в том числе 760 тысяч гектаров зерновых колосовых и зернобобовых (без кукурузы и крупяных культур). С учетом сложных погодных условий курские земледельцы используют каждый погожий час для уборки урожая.

По данным регионального комитета АПК, в целом обмолочено около 245 тысяч гектаров, что составляет 32%. Намолочено около 1,5 млн тонн зерна при урожайности порядка 60 центнеров с гектара.

Самая высокая урожайность в хозяйствах Глушковского района – в среднем 73 центнера с гектара. В Беловском районе уже пройден экватор уборки зерновых – убрано 54% от плана. Самый большой намолот на сегодняшний день у горшеченцев – порядка 95 тыс. тонн зерна.