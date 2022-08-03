10 и 11 августа в Курске отключат свет на шести улицах

В городе проведут очередные плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

10 и 11 августа часть Курска в очередной раз останется без света. В связи с проведением плановых работ в электрических сетях отключат электроэнергию на шести улицах города.

На этот раз временные отключения коснулись Сеймского округа.

Так, 10 августа с 9-30 до 15-00 без света будут: улица Еремина 26-56; улица Тракторная 3-19, 10-26 и 2-й Моковский переулок 3-25.

11 августа с 13-30 до 17-00: улица Менделеева 9/5 – 17; улица Юности 8-14 и 2-й Промышленный переулок 1-3.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Центральном и Железнодорожном округах с 08 по 12 августа отключений не запланировано.

Телефоны для справок: 32-40-89; 26-32-10