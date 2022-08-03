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Общество3 августа 2022 12:49

В Курске на восьми стройплощадках обнаружили нарушения

Всего проверили десять объектов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Продолжается мониторинг строительных площадок

Продолжается мониторинг строительных площадок

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается мониторинг строительных площадок. Так, на прошлой неделе сотрудники комитета архитектуры и градостроительства проверили десять объектов на предмет соблюдения требований по их содержанию, установленных Правилами благоустройства.

Как сообщают в городской администрации, нарушения были выявлены на восьми стройплощадках. Застройщики, чьи площадки расположены на улицах Дейнеки, Константина Воробьева, Коммунистической, Агрегатной, Шпайерской, проспекте Хрущева, должны будут устранить выявленные недостатки в ближайшее время.

Помимо этого, специалисты проверяют и заброшенные стройки, а также те, разрешения на строительство которых прекратили свое действие.