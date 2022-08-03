В Курской области горел жилой дом

Причина пожара устанавливается Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 3 августа в 09:50. В деревне Эммануйловка, Льговского района горел жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

По прибытии спасатели незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Загорание было локализовано в 10:01, справиться с огнем удалось в 10:03. Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.

- В результате пожара в жилом деревянном доме огнем повреждены четыре оконных проема и вещи б/у. Стены имеют следы термического повреждения, - сообщили в региональном МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».