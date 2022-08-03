С 1 июня в Курске на водоемах утонуло шесть человек

Спасатели ежедневно проводят рейды Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске подведены итоги за два месяца купального сезона. Так, с 1 июня на курских водоемах утонуло шесть человек, среди них - один ребенок.

Помимо этого, спасатели на пляжах оказали помощь 12 людям в связи с различными происшествиями.

Также было составлено 205 административных протоколов за нарушение общественного порядка на пляжах. Десять протоколов - за нарушение правил безопасности у воды и оставление детей без присмотра.

Как сообщают в городской администрации, рейды по городским пляжам проводят ежедневно. Особое внимание уделяется безопасности детей. На пляже они должны находиться под присмотром взрослых.