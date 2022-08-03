В Солнцевском районе Курской области открылся новый детский сад

Строительство сада началось еще в конце 2020 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Новый детский сад появился в деревне Ивановке Солнцевского района. Как сообщают в областной администрации, его строительство в рамках нацпроекта «Демография» началось еще в конце 2020 года. Всего из федерального и регионального бюджетов было выделено свыше 80 миллионов рублей.

Садик рассчитан на 35 детей, посещать его могут малыши в возрасте до трех лет. В дошкольном учреждении есть учебный, музыкальный, спортивный залы, а также медицинский кабинет и пищеблок, оснащенные в соответствии с современными требованиями.

Ранее КП сообщала, что в Курске готовность общеобразовательных организаций к началу нового учебного года оценит специально созданная комиссия.

В ее состав вошли специалисты городского комитета образования, опеки и попечительства административных округов, ГИБДД, горкома профсоюзов работников народного образования и науки.

Особое внимание обратят на проведение текущих, капитальных ремонтов и подготовку необходимой документации: нормативную базу организаций, планы работы, образовательные программы, программы развития, сказали в мэрии Курска.