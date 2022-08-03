3 августа в Курске ремонтируют дороги на 12 улицах

График работ может измениться
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 3 августа, запланирован ремонт на 12 улицах.
Так, на Мичурина, Садовой, Кирова и Гоголя будут менять бордюрный камень. На Золотой, Крюкова, Менделеева и Почтовой продолжится ремонт тротуаров. На улицах Пионеров и Нижней Луговой заменят смотровые колодцы, а на проездах от Ленина до Радищева – люки.
В региональном комитете транспорта и дорог, предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.