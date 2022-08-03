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Общество3 августа 2022 8:50

Мэр Игорь Куцак представил фирменный стиль "Курск 990"

Графическую композицию разработали курские студенты
Кристина ГОРБАТЕНКО
Изображения с фирменным стилем города мэр опубликовал у себя в соцсетях

Изображения с фирменным стилем города мэр опубликовал у себя в соцсетях

Фото: материалы пресс-служб

Через месяц Курск отпразднует свое 990-летие. Специально к этой дате студентами художественно-графического факультета КГУ был разработан фирменный стиль города.

Фирменный стиль «Курск 990» включает в себя общую графическую композицию и набор графических символов и элементов, а также руководство по его использованию на разных носителях: городская реклама, плакаты, объявления и сувенирная продукция.

- Мы надеемся, что айдентика города подарит ему новые смыслы и видение самого себя и даст пример для горожан проявлять инициативу, реализовывать яркие идеи, менять себя и свой городу к лучшему, - говорит мэр Курска Игорь Куцак.