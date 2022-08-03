В Курской области растет число заболевших COVID-19 за сутки

Всего в регионе зарегистрировано 120 596 подтвержденных случаев COVID-19 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 3 августа, в Курской области коронавирусом заразились еще 65 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 120 596 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 184 человека, на ИВЛ – 1 (1 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2499 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В регионе отмечается рост случаев заражения ковид. Так, по данным на 2 августа было выявлено 53 новых случая. Также от коронавируса скончалась 79-летняя женщина.