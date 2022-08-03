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Общество3 августа 2022 6:03

3 августа в Курске в «Сверидовском» пройдут пожарные учения

Курян просят сохранят спокойствие
Кристина ГОРБАТЕНКО
По городу будет передвигаться пожарная техника с включенными сиренами и мигалками

По городу будет передвигаться пожарная техника с включенными сиренами и мигалками

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ГУ МЧС России по Курской области сообщили об очередных учениях в городе, которые пройдут 3 августа.

- В здании концертного зала «Свиридовский» будут проводиться плановые пожарно-тактические учения по отработке практических действия по тушению возгораний на объектах с массовым пребыванием людей, - предупредили в региональном МЧС.

Так, с 15:00 по городу будет передвигаться специальная и пожарная техника с включенными сиренами и проблесковыми маячками.

В Главном управлении заявляют, что регулярные пожарные учения – один из важнейших элементов обеспечения безопасности. Курян просят отнестись с пониманием ко всему происходящему.