В жилые дома в центре Курска начали подавать горячую воду

Многоэтажки будут подключать несколько дней Фото: Светлана ВОЛКОВА

Специалисты курского филиала ПАО «Квадра» приступили к подключению к центральной системе горячего водоснабжения потребителей в историческом центре Курска.

- В ночь на 2 августа магистральные и внутриквартальные трубопроводы в контуре ТЭЦ-4 начали заполнять водой. В ходе испытаний специалисты выявили на сетях свыше 40 повреждений, большую часть из них устранили, но на ремонт оставшихся требуется время; поэтому подключение домов к горячему водоснабжению будет производиться поэтапно в течение нескольких дней по мере завершения работ, – сообщил главный инженер курского филиала ПАО «Квадра» Андрей Кулешов.

Также он отметил, что 3 августа по итогам заполнения теплосетей будет сформирован и опубликован график выполнения ремонта и подачи горячей воды в жилые дома. Подключение потребителей к центральной системе горячего водоснабжения проводят жилищные организации.