В центре Курска ремонтируют дорогу

На улице заменят 46 люков Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на улице Овечкина приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, укладка нового дорожного покрытия производится по хорошо зарекомендовавшей себя технологии двухслойного нанесения асфальтобетонной смеси.

Как уже писали ранее, на улице протяженностью более 1,3 километров заменят 46 люков, восстановят пешеходные переходы и отремонтируют две с половиной тысячи квадратных метров тротуара, установят 36 дорожных знаков и нанесут дорожную разметку из термопластика.