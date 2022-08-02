В центре Курска 6 августа бесплатно сыграет оркестр

Курян приглашают на концерт под открытым небом Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 августа в 19:00 на Театральной площади состоится концерт в рамках проекта «Музыка для всех».

На нем выступят оркестр духовых инструментов им. Ильи Кальмана, художественный руководитель и главный дирижер – Эдуард Кальман, а также солисты Курской государственной филармонии.

Ранее КП сообщала, что в Курске пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» пройдет марафон. Он объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта, о своих достижениях и ответят на вопросы аудитории. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации.