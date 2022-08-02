В Курске началась проверка готовности школ

До начала учебного года осталось совсем немного Фото: Светлана ВОЛКОВА

Готовность общеобразовательных организаций города к началу нового учебного года оценит специально созданная комиссия.

В ее состав вошли специалисты городского комитета образования, опеки и попечительства административных округов, ГИБДД, горкома профсоюзов работников народного образования и науки.

Особое внимание обратят на проведение текущих, капитальных ремонтов и подготовку необходимой документации: нормативную базу организаций, планы работы, образовательные программы, программы развития, сказали в мэрии Курска.

Кроме того, проверят состояние учебных и медицинских кабинетов, пищеблоков, спортивной базы. На контроле — обеспечение антитеррористической безопасности в общеобразовательных организациях города.