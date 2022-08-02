В Курске стартует марафон «Книжная формула здоровья»

Мероприятия запланированы в разных точках города
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Марафон пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». Он объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта, о своих достижениях и ответят на вопросы аудитории. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации.
Тематические программы «Книжная формула здоровья» состоятся:
2 августа:
11.00-12.00 - Детский парк (ул. Союзная, 26);
11.00-12.00 - сквер микрорайона «Волокно»;
11.00-13.00 - площадка «У Гулливера» (пр. Энтузиастов,1).
3 августа:
10.00-11.00 - 17-й Степной переулок;
11.00-12.30 - парк Железнодорожников;
17.00-19.00 - парк Героев Гражданской войны.
4 августа:
11.00-12.30 - парк им. Дзержинского;
11.00-12.30 - парк КЗТЗ;
11.00-12.30 - Театральная площадь;
17.00-19.00 - пл. Рокоссовского.
Встречи в «Летних парках чтения» будут проходить при отсутствии дождя, уточнили в мэрии Курска.