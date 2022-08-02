От ковид умерла 79-летняя курянка

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 2 августа с начал апандемии в Курской области всего зарегистрирован 120 531 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 53 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 182 человека, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2499 человек . В том числе за последние сутки - женщина 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.