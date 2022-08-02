Курские дзюдоисты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО

Георгий Папукишвили (в центре) стал сильнейшим в категории 73 кг. Фото со страницы "комитет по ФК и спорту Курской области" в VK.

Для борьбы за награды и путевки на первенство России в Орехово-Зуево съехались 460 спортсменов из 17 регионов страны. Куряне завоевали девять наград, причем две – золотые.

Первые места заняли Максим Копейко (весовая категория – 50 кг) и Георгий Папукишвили (73 кг). Серебряными призерами стали Анна Комаревцева (57 кг) и Софья Беляева (63 кг). Бронзу завоевали Евгения Ганжова (44 кг), Евгения Авдеева (52 кг), Анастасия Полякова (63 кг), Юлия Сурина (63 кг) и Александра Рямо (+70 кг). Поздравляем спортсменов и их тренеров.

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