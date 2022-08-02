В Курске отметят День физкультурника 13 августа

Участники соревнования допускаются только при наличии разрешения от врача Фото: Светлана ВОЛКОВА

В День физкультурника в Курске на территории Детского парка состоятся традиционные Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2022".

В этом году победителей определят в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Участники соревнования допускаются только при наличии разрешения от врача.

Комиссия по допуску работает 11 - 12 августа с 10:00 до 17:00 по адресу: город Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», тел.: 730-721. По решению рабочей группы работа комиссии по допуску может быть продолжена 13 августа (в месте проведения соревнования) с 9:00 до 10:00.

Каждый участник должен сообщить комиссии название своей команды, а также представить следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- полис обязательного медицинского страхования;

- справку о допуске врача;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Торжественное открытие в 11:00!