Баскетболистка Ксения Левченко попрощалась с курским «Динамо»

Ксения Левченко. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

- Ребята, я думаю, многие уже слышали новость о моем переходе в другую команду, - обратилась к болельщикам одна из творцов исторического золотого дубля-2022 в составе "Динамо" Ксения Левченко. - Сейчас я хочу сообщить об этом лично, я покидаю клуб. Это был достаточно сложный сезон, как для меня, так и для команды. Я много болела, пропустила немало важных матчей, наверное, перед началом плей-офф мало, кто верил в нашу победу, но мы сумели собраться в самый важный момент и выполнили задачу. Спасибо руководству и администрации клуба, тренерскому штабу и девчонкам за этот невероятный золотой сезон. И, конечно же, спасибо вам, дорогие болельщики, за вашу веру и поддержку. До новых встреч! Как минимум на баскетбольной площадке.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 курянки завоевали не только Кубок России (в пятый раз в своей истории), но и впервые выиграли чемпионат страны, прервав многолетнюю гегемонию УГМК.