В школах Курска появятся советники по воспитанию

Проект реализуется в рамках федеральной концепции «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 60 школах Курска появятся советники по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

Как рассказали в комитете образования Курска, завершился Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0»:

- Он проводился в целях реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Его цель — создание кадрового резерва специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность в общеобразовательных организациях.

Ранее КП сообщала, что на Центральном рынке заработали школьный базар и фермерский рынок.

На школьной ярмарке куряне могут приобрести форму, канцтовары, обувь по приемлемым ценам, сообщает мэрия Курска.

Начальник городского управления развития предпринимательства Мария Носова рассказала, что здесь представлены товары, как арендаторов Центрального рынка, так и представителей из Белгородской и Воронежской областей — всего 230 предпринимателей.