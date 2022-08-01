В Курской области установили памятный знак Герою Советского Союза Черненко

С двумя связками противотанковых гранат Василий бросился под тяжелый танк «тигр» и подорвал его Фото: Светлана ВОЛКОВА

Памятный дорожный знак Герою Советского Союза Василию Федоровичу Черненко установлен близ села Ольховатка Поныровского района Курской области.

Командир пулеметного взвода гвардии сержант Василий Черненко уничтожил свыше 120 гитлеровцев огнем из станкового пулемета в бою 6 июля 1943 года у села Ольховатка. При отражении атак противника в критический момент боя с двумя связками противотанковых гранат Василий бросился под тяжелый танк «тигр» и подорвал его. Ему было всего 19 лет.

Российское военно-историческое общество реализует проект «Маяки памяти», чтобы увековечить память о значимых событиях военных лет, сообщили в администрации региона.