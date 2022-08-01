Вертолет курской санавиации с начала года перевез 71 пациента

12 пациентов перевезли на лечение за пределы региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году вертолет санитарной авиации Курской областной больницы совершил 71 вылет. Медики перевезли 71 пациента, в том числе 15 детей, из них три ребенка в возрасте до года. В областную больницу экстренно были доставлены шесть пострадавших в ДТП, среди них четверо детей. 12 пациентов перевезли на лечение за пределы региона, в том числе семь детей, двое из них в возрасте до года.

Работа санитарной авиации стала возможной благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Из областного бюджета дополнительно было выделено 15 млн рублей для круглогодичной работы санавиации, добавили в обладминистрации.

Общий налет уже составил 152 часа. Заключен новый контракт на выполнение авиационных работ на 90 часов.