Курский «Сокол» дважды уступил «Брянску»

В первой гости выиграли со счетом 7:1, а во второй победитель определился в овертайме. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Соперником курян в первых спаррингах межсезонья стал ХК «Брянск». Обе встречи «Сокол» провел на домашнем льду. В первой гости выиграли со счетом 7:1, а во второй победитель определился в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью – 2:2. В итоге «Брянск» оформил и вторую победу – 3:2.

Напомним, что в сезоне-2021/22 курские хоккеисты не смогли выйти в плей-офф по итогам регулярного сезона в НМХЛ. С пятью очками они финишировали на последнем 11-м месте в западной конференции, потерпев 40 поражений в 40 матчах при разнице шайб 62:239.

Как сообщалось ранее, куряне Михаил Усов и Владимир Орехов в составе сборной Центрального федерального округа выиграли мужской командный Кубок России по боксу, который проходил в Серпухове Московской области.