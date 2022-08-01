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Происшествия1 августа 2022 8:12

В Курской области судят экс-нотариуса за мошенничество

Женщина подделывала Свидетельства о праве на наследство по завещанию
Ольга ДАНИЛОВА
Экс-нотариус уже отбывает срок

Экс-нотариус уже отбывает срок

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Горшеченский районный суд рассматривает уголовное дело против бывшего нотариуса, которая уже отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере

51-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве с землей.

Женщина работала нотариусом Горшеченского нотариального округа Курской области,.

- Используя свое служебное положение и пользуясь доверием простых граждан, а также должностных лиц, обманом она изготовила подложные свидетельства о праве на наследство по завещанию, незаконно оформила свидетельства о правах наследования на других лиц, по которым были переоформлены права на земельные доли - невостребованное и выморочное имущество, а потом за деньги отчуждены, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

По версии обвинения, так незаконно были переоформлены более чем 95 гектаров земли, а причиненный Российской Федерации ущерб превысил 11 миллионов рублей.

Сейчас экс-нотариус за мошенничество в особо крупном размере отбывает наказание по приговору Горшеченского районного суда от 25 ноября 2019 года – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.