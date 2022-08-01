Куряне в составе сборной выиграли мужской командный Кубок России по боксу

Общую победу в командном Кубке России по боксу праздновал Центральный федеральный округ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне Михаил Усов и Владимир Орехов в составе сборной Центрального федерального округа выиграли мужской командный Кубок России по боксу, который проходил в Серпухове Московской области.

Михаил Усов в весовой категории 80 килограмм встретился с соперником из Челябинска Виталием Котовым, выступавшим за Уральский федеральный округ. Для УФО бой был важный, так как уступив в нем, терял шансы завоевать золотые медали. Поединок единогласным решением судей выиграл Михаил Усов.

В весовой категории 86 килограмм Владимир Орехов встретился с боксером из Свердловской области Георгием Лаппом. В этом поединке сильнее также оказался курянин.

Общую победу в командном Кубке России по боксу праздновал Центральный федеральный округ, забравший вместе с золотыми медалями приз в 10 миллионов рублей.