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Спорт1 августа 2022 5:50

Куряне в составе сборной выиграли мужской командный Кубок России по боксу

Соревнования проходили в Серпухове
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Общую победу в командном Кубке России по боксу праздновал Центральный федеральный округ

Общую победу в командном Кубке России по боксу праздновал Центральный федеральный округ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне Михаил Усов и Владимир Орехов в составе сборной Центрального федерального округа выиграли мужской командный Кубок России по боксу, который проходил в Серпухове Московской области.

Михаил Усов в весовой категории 80 килограмм встретился с соперником из Челябинска Виталием Котовым, выступавшим за Уральский федеральный округ. Для УФО бой был важный, так как уступив в нем, терял шансы завоевать золотые медали. Поединок единогласным решением судей выиграл Михаил Усов.

В весовой категории 86 килограмм Владимир Орехов встретился с боксером из Свердловской области Георгием Лаппом. В этом поединке сильнее также оказался курянин.

Общую победу в командном Кубке России по боксу праздновал Центральный федеральный округ, забравший вместе с золотыми медалями приз в 10 миллионов рублей.