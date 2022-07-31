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Политика31 июля 2022 10:13

В Украине погиб старшина из Курской области

Виталий Бардаков родом из Глушковского района
Ольга ДАНИЛОВА

Житель села Кульбаки Глушковского района, гвардии старшина Виталий Бардаков погиб в ходе проведения специальной военной операции в Украине, сообщает администрация региона.

Виталий Викторович родился в 1980 году в деревне Мужица, отслужил в армии, жил и работал в Глушковском районе. Виталий добровольцем воевал на Донбассе, служил в звании гвардии старшины мотострелкового батальона. Погиб в ходе тяжелого боя 23 июля. Награжден орденом Мужества посмертно.

31 июля он похоронен с воинскими почестями в родном селе.

- У Виталия Викторовича остались сын и дочь. Соболезнуем родным и близким, - добавили в администрации региона.