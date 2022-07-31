За сутки ковид подтвердился у 44 курян

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 31 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 120 435 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 44 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 168 человек, на ИВЛ – трое (двое – инвазивная, один – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2498 человек. За прошедшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.