Курский «Авангард» вышел в единоличные лидеры второй лиги

Эмоции из раздевалки "Авангарда" после третьей кряду победы. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 30 июля, в матче третьего тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» встречался дома с южно-сахалинским «Сахалином». Земсков по разу огорчил гостей в каждом из таймах – на 40-й и 56-й минутах. Итог встречи – победа хозяев с любимым счетом 2:0. Ранее куряне с таким же счетом одолели тамбовский «Спартак» и липецкий «Металлург», захватив лидерство в «Кубке Черноземья» на призы «Комсомольской правды».

«Авангард»: Терешкин, Беляев, Игнатенко, Земсков (Лошков, 88), Имуллин, Максумов (Тарасов, 75), Бобрышов, Набатов (Мингазов, 75), Пономарев, Агеев (Третьяков, 86), Донцов.

После трех туров в подгруппе 1 с девятью очками лидирует «Авангард». Следом идет брянское «Динамо» (семь). В четвертом туре наши парни сыграют 6 августа в Москве с местным «Сахалинцем».