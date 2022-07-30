Курские аграрии планируют произвести более пяти миллионов тонн зерна

Средняя урожайность превышает 60 центнеров с гектара Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские аграрии наращивают темпы уборки зерновых культур, сообщает обладминистрация. По оперативным данным комитета АПК Курской области, в регионе обмолочено более 77 тысяч гектаров из 760 тысяч гектаров, или 10% от плана. Намолот составил около 500 тысяч тонн зерна, средняя урожайность превышает 60 центнеров с гектара.

Самые урожайные поля в хозяйствах Глушковского района – свыше 78 центнеров с гектара. Еще в трех районах – Курчатовском, Мантуровском и Обоянском – урожайность зерновых превышает 70 центнеров с гектара. В этом году в планах аграриев произвести более пяти миллионов тонн зерна.

Хозяйства области располагают достаточным количеством зернохранилищ, складов, элеваторов для того, чтобы полностью разместить весь выращенный урожай. Для сушки зерна с повышенной влажностью в области имеется 262 зерносушилки.