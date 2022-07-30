В Курске проходят бесплатные уроки скейтбординга

Юных курян приглашают на бесплатные тренировки
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Каждую субботу в скейт-парке «Гелиос» курянин Дмитрий Чепелев дает бесплатные уроки скейтбординга детям. Здесь у ребят есть возможность усвоить основы этого экстремального вида спорта.
Детей тренер делит на две группы - большая и маленькая. Первый час занимается с новичками. Второй час - тренировки с более продвинутой группой, теми, кто уже умеет делать трюки.
Сегодня, 30 июля, также пройдет здесь бесплатная тренировка. Начало - в 13:00.
Как сообщала ранее КП, в Курске пройдет Чемпионат России по велоспорту. Соревнования запланированы на август.
9-10 августа.
Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди мужчин и юниоров (17-18 лет) (шоссе - групповая и индивидуальные гонки).
9 августа: индивидуальная гонка. Дистанция 25 км. Место проведения: южный обход города Курска.
10 августа: групповая гонка. Дистанции 108 км (юниоры) и 135 км (взрослые). Место проведения: дорога В. Медведица - д. Разиньково.
11 августа.
Чемпионат России среди мужчин и первенство России среди юниоров (17-18 лет) по велосипедному спорту (шоссе - критериум).