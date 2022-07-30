Курский губернатор призвал брать питомцев из приютов и с улиц

- Тима (на фото справа) подарили друзья, а Кону (слева) забрал из приюта в Лобазовке, - рассказал Роман Старовойт Фото: с личной страницы в соцсети.

В Курчатове Курской области появилась площадка для выгула собак. Ее обустроили в рамках проекта «Теплый берег - 2» по инициативе жителей города.

- Протестировал площадку вместе со своими четвероногими друзьями — Тимом и Коной, - рассказал курский губернатор в соцсетях. - Питомцы появились у меня в прошлом году. Тима подарили друзья, а Кону забрал из приюта в Лобазовке. Кстати, в приют она попала из Курчатова. Тим и Кона давно сдружились.

На площадке установлены барьеры, мостик и другие снаряды для дрессировки. Есть также все необходимое для организации выставок. Предусмотрена отдельная зона выгула крупных собак. Тим и Кона новую площадку заценили. Буду стремиться, чтобы в регионе появилось как можно больше мест для комфортных прогулок с домашними животными!

Тим и Кона оценили площадку Фото: с личной страницы в соцсети.

А еще очень хочу, чтобы на улицах не было бездомных животных. Поэтому если решили завести питомца, собаку или кошку — возьмите лучше его с улицы или в приюте. И никогда не предавайте своих хвостатых друзей, чтобы на улицах не появлялись новые бездомные животные.