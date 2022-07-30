В Курской области от ковид умерла 79-летняя женщина

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 30 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрирован 120 391 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 48 - за последние сутки. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 150 человек, на ИВЛ – двое – инвазивная.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2498 человек. В том числе за последние сутки - женщина 79 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.