В Курской области трактор подорвался на боеприпасе

Информацию о ЧП сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе в Глушковском районе Курской области недалеко от деревни Елизаветовка. К счастью, водитель не пострадал, сообщает администрация Курской области.

ЧП произошло недалеко от границы с Украиной. Происхождение снаряда пока не уточняется.

Внимание, если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас, звоните в службу 112, не пытайтесь обезвредить его самостоятельно, призывают в администрации региона.