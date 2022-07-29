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Происшествия29 июля 2022 19:06

В Курской области трактор подорвался на боеприпасе

К счастью, никто не пострадал
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Информацию о ЧП сообщили в администрации региона

Информацию о ЧП сообщили в администрации региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Трактор подорвался на неразорвавшемся боеприпасе в Глушковском районе Курской области недалеко от деревни Елизаветовка. К счастью, водитель не пострадал, сообщает администрация Курской области.

ЧП произошло недалеко от границы с Украиной. Происхождение снаряда пока не уточняется.

Внимание, если вы обнаружили неразорвавшийся боеприпас, звоните в службу 112, не пытайтесь обезвредить его самостоятельно, призывают в администрации региона.