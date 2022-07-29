Запрещено выжигание хвороста и сухой травы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 29 июля 2022 года в Курской области продлили ограничение на посещение лесов и въезда в них транспорта, за исключением автомобилей специального назначения. Об этом сообщили в региональном комитете природных ресурсов.

В этот период в лесах запрещено выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву, лесные горючие материалы. Чтобы не допустить лесные пожары, сотрудники комитета усилили контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. Увеличено количество рейдов и патрулирований.

Напомним, особый противопожарный режим на территории региона введен с 8 июля 2022 года. Комитет природных ресурсов просит курян соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта: 8-4712-53-04-25, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.