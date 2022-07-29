В Курске реконструкцию парка «Патриот» планируют завершить к концу года

Продолжается реконструкция парка «Патриот» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается реконструкция природного парка регионального значения «Патриот», площадь которого 8,3 га. Ремонтные работы начались в мае 2022 года. За время реконструкции должны выполнить: оптимизацию пешеходных дорожек, заменить покрытие, создать пологие спуски с тротуаров на переходы и пандусы. Также на территории природного парка планируют заменить старые и больные деревья, а также выделить пешеходные зоны и зоны отдыха.

Как сообщают в региональном комитете природных ресурсов, на сегодняшний день сняли старый асфальт и тротуарную плитку, демонтировали часть военной техники с постаментов, завершили разработку грунта под прокладку коммуникаций, в том числе поливочного водопровода, разобрали конструкции входных групп.

Сейчас основные работы идут в районе Триумфальной арки: это монтаж инженерных сетей, бетонирование подпорной стены, демонтаж старых подпорных фонарей, прокладка кабелей систем электроснабжения, видеонаблюдения. С 1 августа начнется мощение плитки. Также в парке устанавливают арматурные каркасы качелей, клумб и эстрады.

Завершить реконструкцию парка «Патриот» планируют до конца 2022 года.