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Общество29 июля 2022 14:22

В Курске два здания включили в государственный реестр объектов культурного наследия

Памятники подлежат госохране
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ремонт или реставрацию зданий необходимо согласовывать с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия

Ремонт или реставрацию зданий необходимо согласовывать с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областной администрации сообщают о том, что Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области включил в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ два здания. Ими стали: учебный корпус (середина XIX в.), расположенный в Курске на улице Ленина, 55, а также общежитие на улице Мирной, 5 постройки 1901 года. Эти здания находятся в составе объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль зданий Земской учительской семинарии».

- Памятники подлежат государственной охране, - говорят в администрации. – В целях сохранения их историко-культурной ценности любые работы, связанные с ремонтом или реставрацией здания, необходимо согласовывать с комитетом по охране объектов культурного наследия Курской области.