Поход за Кубком России курские «Русичи» начнут с противостояния с дублем ЦСКА

Первым соперником наших парней станет дубль московского ЦСКА. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Состоялась жеребьевка Кубка России-2022/23 по баскетболу. Курские «Русичи» стартуют с 1/16 финала. Первым соперником наших парней станет дубль московского ЦСКА. Стартовый матч пройдет 14 – 15 октября в гостях, а ответный – 4 – 5 ноября в Курске.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Русичи» завоевали путевку в Суперлигу 1.

Как сообщалось ранее, в Курске пройдет чемпионат России по велоспорту. Соревнования запланирован на 9 – 11 августа. Место проведения: кольцевой маршрут по проспекту Плевицкой.

Тем временем, курский «Авангард» в Липецке обыграл хозяев. Оба мяча забил Владислав Игнатенко.