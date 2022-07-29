В Курске снизилась подростковая преступность

В 2022 году несовершеннолетние совершили 15 преступлений Фото: Архив "КП"

В Курске подвели итоги работы городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за первое полугодие. Так, в городе отмечается спад подростковой преступности. За прошедший период несовершеннолетние совершили 15 преступлений, что почти в четыре раза ниже показателей прошлого года.

В отношении подростков было составлено 583 прокола за административные правонарушения. Как сообщают в городской администрации, в основном они за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, нарушение ПДД, употребление алкогольной продукции и курение.

Большое внимание уделяют проблеме распространения наркотиков несовершеннолетними. Кроме того, активно проводится работа по организации лечения родителей, имеющих несовершеннолетних детей, от алко- и наркозависимости. Так, в 2022 году 19 родителей обратились за помощью в лечебные учреждения.