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Общество29 июля 2022 12:49

Курянам снова поступали фейковые звонки о минировании зданий

Звонящие представлялись сотрудниками МЧС России
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курян просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах органов власти

Курян просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах органов власти

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном МЧС информируют, что сегодня, 29 июля, в ряд учреждений Курска звонили неизвестные и в очередной раз сообщали о минировании зданий и необходимой эвакуации. Звонки поступали с неизвестных телефонных номеров, а звонящие представлялись сотрудниками МЧС России.

Главное управление сообщает: сотрудники спасательного ведомства такую деятельность не осуществляют.

Курян просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

В случае поступления аналогичной информации незамедлительно сообщать по номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.