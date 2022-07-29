Курянам снова поступали фейковые звонки о минировании зданий

Курян просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах органов власти Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном МЧС информируют, что сегодня, 29 июля, в ряд учреждений Курска звонили неизвестные и в очередной раз сообщали о минировании зданий и необходимой эвакуации. Звонки поступали с неизвестных телефонных номеров, а звонящие представлялись сотрудниками МЧС России.

Главное управление сообщает: сотрудники спасательного ведомства такую деятельность не осуществляют.

Курян просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

В случае поступления аналогичной информации незамедлительно сообщать по номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.