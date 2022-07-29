В Курске квартирант обокрал хозяйку жилья

Курянину грозит до шести лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УМВД, молодой человек снимал комнату на проспекте Дружбы у пенсионерки 1938 года рождения. Однажды к женщине пришла соседка одолжить денег. Открыв сумку, в которой хранились средства, курянка заметила, что исчезли 30 тысяч рублей, недавно снятые в банкомате. Сразу же она проверила остальные сбережения и увидела, что вместо настоящих банкнот лежат билеты банка приколов.

Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что в квартире не было посторонних, поэтому главным подозреваемым стал квартирант. Полицейские узнали, что 27-летний мужчина имеет зависимость от азартных игр и постоянно посещал онлайн-казино, а также букмекерские сайты. Курянину постоянно были нужны деньги, поэтому он крал сбережения хозяйки, и менял настоящие купюры на фальшивые. Деньги клал себе на карту и тратил на ставки в интернете.

В результате молодой человек похитил 460 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, курянину грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.