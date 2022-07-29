В Курске автомобиль сбил 54-летнюю женщину

Женщину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

28 июля примерно в 17:20 водитель1960 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по улице Краснополянская. По данным регионального УГИБДД, в районе дома № 5 «А» он сбил женщину-пешехода 1968 года рождения.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия

Всего 28 июля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Фатежском районе. По предварительным данным, примерно в 23:50 на 16 км автодороги М-2 «Крым» водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА Приора», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля получил ранения. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.