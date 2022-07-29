В Курске ремонтируют дорогу на Крюкова

Дорожные работы идут в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Подрядная организация ООО «Терра» продолжает работы по ремонту 1,2 километра автодороги, проходящей по улице Крюкова.

Работы подрядчик ведет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время дорожники выполняют ремонт тротуара из асфальтобетона типа SP-4, сообщили в администрации региона.

Этот вид материала делают по методу объемно-функционального проектирования. Он является более прочным и износостойким.

В ходе ремонта также заменят люки, установят новые дорожные знаки, нанесут дорожную разметку термопластиком.