Курянка отсудила 250 тысяч рублей за ДТП с трамваем

Компенсацию заплатит «Курскэлектротранс» Фото: Светлана ВОЛКОВА

Апелляция согласилась с размером компенсации морального вреда, взысканной с ГУПКО «Курскэлектротранс» в пользу женщины, пострадавшей в ДТП с трамваем, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Авария произошла утром 27 июля прошлого года на улице Верхней Луговой Курска напротив дома № 211. Здесь трамвай сошел внезапно с рельсов и наехал на женщину. Она получила травму левого коленного сустава и левой голени, которая была оценена как вред здоровью средней тяжести.

Женщина лечилась в стационаре, а затем амбулаторно. Также она получила посттравматическое стрессовое расстройство. В связи с этим просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей, рассказали в ведомстве.

Ленинский райсуд Курска иск удовлетворил частично и присудил пострадавшей 250 тысяч рублей.

- При определении размера компенсации суд исходил из тяжести причиненных истице физических и нравственных страданий, длительности лечения, требований разумности и справедливости, - прокомментировали решение в ведомстве.

Истица и ответчик обжаловали решение суда. Женщина просила удовлетворить ее требования в полном объеме, ответчик – снизить размер взысканной компенсации.

Но судебная коллегия Курского областного суда оставила сумму компенсации прежней, но изменила решение в части возмещения истице судебных расходов за подготовку искового заявления. Здесь пострадавшая получит вместо полутора тысяч рублей пять тысяч рублей.