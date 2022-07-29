В Курске пройдет Чемпионат России по велоспорту

В регион приедут почти сто лучших велосипедистов страны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около ста сильнейших велосипедистов страны соберутся в Курске, чтобы определить чемпионов. Это должны быть яркие и захватывающие состязания!

9-10 августа.

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди мужчин и юниоров (17-18 лет) (шоссе - групповая и индивидуальные гонки).

9 августа: индивидуальная гонка. Дистанция 25 км. Место проведения: южный обход города Курска.

10 августа: групповая гонка. Дистанции 108 км (юниоры) и 135 км (взрослые). Место проведения: дорога В. Медведица - д. Разиньково.

11 августа.

Чемпионат России среди мужчин и первенство России среди юниоров (17-18 лет) по велосипедному спорту (шоссе - критериум).

Место проведения: кольцевой маршрут по проспекту Плевицкой.