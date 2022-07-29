В Курске покажут кино под открытым небом

В городе проходят бесплатные уличные киносеансы Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 июля в 21.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск — 2022. Лето в городе» и проекта «ЮнкинPark» куряне и гости областного центра смогут увидеть фильм режиссера Ильи Ермолова «Маленький воин».

Кинопроект под открытым небом давно полюбили взрослые и дети. С открытия нового сезона уже состоялось три кинопоказа, которые посетили более 900 человек. Впереди зрителей ждет много интересного и запоминающегося. Так, кинопоказы в рамках городского кинопроекта «ЮнКинPark» состоятся: 29 июля, 5 и 19 августа.