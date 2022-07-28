Вакцинацию от коронавируса прошли 2200 курских подростков

Вакцинация от коронавируса в Курской области продолжается Фото: Архив "КП"

В Курской области сохраняется неоднозначная ситуация с коронавирусм, практически ежедневно выявляются новые случаи заражения. Однако статистика вакцинации в регионе имеет хорошие показатели. Так, с начала пандемии первым компонентом уже привилось более 776 тысяч человек, из них ревакцинировались почти 203 тысячи жителей области. Вторым компонентом вакцины привито около 736 тысяч курян, из них ревакцинировались порядка 177 тысяч человек. Кроме того, вакцинацию прошли 2 200 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В областной администрации рассказывают, за весь период вакцинации в регион поступило порядка 870 тысяч комплектов доз вакцины, в том числе около 608 тысяч двухкомпонентной вакцины «Спутник -V», более 35 тысяч однокомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона», порядка 10 тысяч доз однокомпонентной вакцины «КовиВак», а также более 212 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». По данным областного комитета здравоохранения, в регионе сейчас есть около 53 тысячи комплектов вакцины.

Добавим, что вакцинация от коронавируса в Курской области продолжается. Сделать прививку можно во всех поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе в Курске по адресу: Карла Маркса, 68. В последнем прививочный пункт работает с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, по субботам – с 12:00 до 18:00, в воскресенье – выходной.